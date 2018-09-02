ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مقديشو إلى 4 والشباب تتبنى



ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مركز ناحية هولوداغ وسط العاصمة الصومالية مقديشو إلى 4 أشخاص بينهم الانتحاري حسب الناطق باسم بلدية العاصمة.

وقال صالح حسن عمر الناطق باسم البلدية إن "التفجير كان قويا ونتج عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بواجهة مركز "مقر" ناحية هولوداغ وسط العاصمة".

وأضاف الناطق في مؤتمر صحفي عقب الهجوم أن التفجير تسبب في مقتل 4 أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين إلى جانب الانتحاري.

وأوضح الناطق أن التفجير أسفر عن خسائر مادية كبيرة حيث دمر واجهة المركز إلى جانب عدد من المباني القريبة منه.

من جهتها تبنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري دون الإفصاح عن الخسائر التي ترتبت عن الهجوم وذلك في موقع صومال ميمو المحسوب عليها.

ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلًا، و2507 مصابا، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.