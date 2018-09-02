البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب مسيرة لقوارب تطالب بفك حصار غزة

أطلق سلاح البحرية الإسرائيلي، الأحد، نيران أسلحته الرشاشة تجاه مسيرة لقوارب انطلقت باتجاه الحدود البحرية مع إسرائيل؛ للمطالبة برفع الحصار المفروض على القطاع منذ 2006.

وأفاد مصادر صحفية، نقلا عن شهود عيان، بأن سلاح البحرية الإسرائيلية أطلق النيران بشكل كبير على القوارب المتجهة نحو الحدود البحرية مع إسرائيل، دون وقوع أي إصابات.

وانطلقت، عصر الأحد، من قطاع غزة مسيرة بحرية هي السادسة من نوعها خلال العام الجاري، باتجاه الحدود البحرية مع إسرائيل؛ للمطالبة برفع الحصار المفروض على القطاع منذ 2006.

وأطلقت المسيرة هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، بمشاركة أكثر من 50 قاربا من مرفأ الصيادين بمدينة غزة باتجاه الحدود الشمالية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكان على متن القوارب عشرات الفلسطينيين، منهم مرضى وجرحى، وطلبة ممنوعون من السفر.

وسبق هذه المسيرة خمسة مسيرات بحرية مشابهة، منذ 29 مايو/أيار الماضي، بتنظيم من الهيئة ذاتها.

ويعاني قطاع غزة ترديا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

كانت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة حذرت، في الأشهر الأخيرة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.