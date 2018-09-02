الحكومة الأردنية ترفض مقترح إنشاء كونفدرالية مع فلسطين

رفض الأردن، الأحد، مقترح إنشاء كونفدرالية مع فلسطين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح عليه هذه الكونفدرالية، فاشترط عباس أن تكون إسرائيل جزءا منها.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن "ربط الأردن بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن"، حسب ما صرحت به لوسائل إعلام محلية، بينها موقعا "خبرني" و "عمون".

وشددت غنيمات، التي تشغل حقيبة الإعلام في الحكومة الأردنية، على أن "موقف الأردن من حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) ثابت وواضح".

وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين؛ ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ أبريل/ نيسان 2014.

ويتردد أن إدارة ترامب تعمل على خطة للسلام تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لا سيما بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة واللاجئين.

ويقول فلسطينيون إن واشنطن تمهد لإعلان هذه الخطة عبر خطوات أقدمت على بعضها بالفعل.

من هذه الخطوات، وفق الفلسطينيين: نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/ آيار الماضي، وقرار واشنطن، أـول أمس الجمعة، وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).