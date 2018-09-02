انفجارات عنيفة في مطار المزة العسكري بدمشق وترجيح غارات إسرائيلية

سُمع دويّ انفجارات عنيفة ليل السبت الأحد في محيط مطار المزة العسكري التابع للنظام السوري قرب العاصمة دمشق، وفيما تحدّثت وسائل إعلام غير رسمية عن "استهداف صاروخي إسرائيلي" محتمل، نقلت وسائل إعلام حكومية أنّ الأمر يتعلق "بانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".

ويقع مطار المزة العسكري غرب دمشق، ويُعدّ مقرًّا للاستخبارات الجوّية السورية.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" ليل السبت عن مصدر عسكري نفيه "تعرّض مطار المزة لأيّ عدوان إسرائيلي".

وقال المصدر إنّ مطار المزة "لم يتعرّض لأي عدوان إسرائيلي، وإنّ الأصوات التي سُمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت اسرائيل بشكل شبه منتظم أهدافاً عسكرية لقوات الأسد وأخرى لحزب الله اللبناني في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً أهدافاً إيرانية.

وكانت إسرائيل كررت الأربعاء الماضي تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع لقوات الأسد، بعد إعلان اتفاق للتعاون العسكري بين نظام بشار الأسد وطهران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ "جيش الدفاع الإسرائيلي سيُواصل القيام بعمل قوي وحازم ضدّ أيّ محاولات إيرانية لتمركز قوات وأنظمة أسلحة متطورة في سوريا".