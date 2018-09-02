قتيلان في انفجارات مطار المزة العسكري قرب دمشق

قتل عنصران من قوات النظام السوري على الأقل، ليل السبت الأحد، اثر سلسلة انفجارات وقعت في مطار المزة العسكري غرب العاصمة السورية دمشق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

كما اكد الاعلام الرسمي وقوع الانفجارات في مطار المزة بدون أن يورد اي معلومات حول الخسائر البشرية.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّ هناك "استهدافًا صاروخيًّا يُرجّح أنه إسرائيلي على مطار المزة العسكري أصاب مستودع ذخائر في المطار، الأمر الذي أدى إلى انفجارات عنيفة متتالية".

وذكر المرصد أن "ما لا يقل عن عنصرين من العسكريين العاملين في مطار المزة العسكري، قتلوا وأصيب أكثر من 11 آخرين، جراء الانفجارات التي هزت المطار".

وأضاف: "لا يزال عدد القتلى قابلاً للازدياد بسبب وجود جرحى بحالات خطرة".

ويقع مطار المزة العسكري غرب دمشق، ويُعدّ مقرًّا للاستخبارات الجوّية السورية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: "اننا لا نعلق على المعلومات الواردة في الاعلام الاجنبي".

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" ليل السبت عن مصدر عسكري نفيه "تعرّض مطار المزة لأيّ عدوان إسرائيلي".

وقال المصدر إنّ مطار المزة "لم يتعرّض لأي عدوان إسرائيلي، وإنّ الأصوات التي سُمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت اسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً أهدفاً إيرانية.