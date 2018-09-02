نتنياهو: لا تسوية مع حماس دون تسليم جنديين محتجزين في القطاع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لن تكون هناك تسوية مع "حماس" دون إعادة جنديين إسرائيليين يعتقد أنهما أحياء تحتجزهما الحركة.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو عقب استقباله أفرادا من عائلتي الجنديين "هدار غولدن" و"أرون شاؤول" في مكتبه بالقدس، وذلك لأول مرة منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وبحسب البيان أبلغ نتنياهو عائلتي الجنديين بأنه "لن تكون هناك تسوية في غزة بدون إعادة أبنائهم (إلى إسرائيل)".

إلا أن عائلة الجندي غولدن اتهمت نتنياهو عقب اللقاء بالاستسلام والخضوع لحركة "حماس"، مشيرةً إلى أنها محبطة من اللقاء، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكانت إسرائيل قد أعلنت فقدان جنديين في قطاع غزة خلال حرب 2014، ومواطنين إسرائيليين آخرين دخلا القطاع بالخطأ خلال نفس الفترة.

وترفض "حماس" الكشف عن مصير الإسرائيليين قبل موافقة الحكومة الإسرائيلية على إبرام صفقة لتبادل الأسرى.