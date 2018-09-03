البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته بدورته الجديدة

عقد مجلس النواب العراقي، في دورته الرابعة والجديدة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأكبر سنا محمد علي الزيني، وبحضور مختلف الكتل البرلمانية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، إلقاء كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلـس النواب للدورة الثالثة (2014- 2018) سليم الجبوري، كلمات خلال افتتاح الجلسة.

ويترأس النائب الأكبر سنا محمد علي الزيني، من تحالف النصر بقيادة العبادي، جلسة مجلس النواب، إضافة الى قراءة أسماء النواب للدورة (2018-2022).

وتتضمن الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية للنواب، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

وأعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فجر اليوم، مع قادة ونواب كتل نيابية أخرى، عن تشكيل الكتلة الأكبر باسم "تحالف البناء" يضم 145 نائبا.

وأعلنت 16 كتلة نيابية مساء أمس، أبرزها "النصر" و"سائرون" الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا، وتضم 177 مقعدًا، من أصل 329، قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

ويتنافس التيار الشيعي، الذي يقوده المالكي وهادي العامري (يتزعم تحالفا من أذرع سياسية تابعة لفصائل الحشد الشعبي) مع العبادي ومقتدى الصدر، الذي يدعم تحالف "سائرون" المتصدر في الانتخابات بـ54 مقعدا، لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.

والأكراد من أبرز الغائبين عن التحالفين الجديدين حتى الآن.

وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضوا من أصل 329 على الأقل.