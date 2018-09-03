الحريري يعلن تسليم الرئيس اللبناني "صيغة حكومة وحدة وطنية"

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين، أنه سلم "صيغة حكومة وحدة وطنية" لرئيس الجمهورية ميشال عون "لا ينتصر فيها أحد على الآخر" حسب وصفه.

وقال الحريري، في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه عون في قصر بعبدا شرقي بيروت: "الصيغة لا أحد يملكها إلا الرئيس (عون) وأنا، ولم تناقش مع أحد، وأفكارها أخذتها من كل القوى".

وشدد على أنه "سنكمل المشاورات، ولا يزال هناك موضوع الأسماء، وأنا متفائل دائماً عندما أزور رئيس الجمهورية".

ويقصد الحريري بالصيغة أن التشكيلة الحكومية التي قدمها لعون تضمنت توزيعاً لحصص الحقائب الوزارية على الأحزاب والتيارات السياسية من دون أسماء.

وفي مايو/ أيار الماضي، طلب عون، من سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل (سني)، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية.

غير أن تشكيل الحكومة تأجل كثيرًا، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير.