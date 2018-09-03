"خليها تحمِّض"... المصريون يتداعون لمقاطعة شراء الفاكهة

نجحت حملة شعبية في مصر لمقاطعة تجار الفاكهة، في استقطاب شرائح واسعة من المصريين الذين وجدوا فيها ضالتهم للاحتجاج على ارتفاع أسعارها، خلال الفترة الماضية.

فقد أطلق مواطنون مصريون، منذ أيام، حملة شعبية بعنوان "خليها تحمِّض"، للمطالبة بالامتناع عن شراء الفاكهة التي ارتفعت أسعارها في مصر بصورة مفاجئة خلال الأسابيع الماضية.

ولاقت الحملة انتشارا غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأخبار المملكة للدولة، إن الحملة الشعبية تعد "الأكبر" لمواجهة جشع تجار الفاكهة ورغبتهم في التربح السريع وتحقيق أكبر قدر من لمكاسب.

ورصدت الصحيفة خلال جولات ميدانية لأسواق الفاكهة، في القاهرة والسويس والمنوفية تراجعا حادا في الإقبال على شراء الفاكهة، التي قالت تقارير إعلامية، إنها باتت "للمشاهدة فقط دون البيع".

ومؤخرا ارتفعت أسعار الفاكهة الصيفية في مصر بنسبة تتجاوز 50 بالمائة، إذ يتراوح سعر كيلو غرام المانجو بين 25 جنيها (1.5 دولارا) و40 جنيها (2.5 دولارا).

بينما يبلغ سعر كيلو العنب بين 20 جنيها (1.2 دولارا) و30 جنيها (1.7 دولارا)، فيما بلغ الكيلو غرام الواحد من الموز نحو 35 جنيها (2 دولار).

وعادة ما تساهم حملات المقاطعة الشعبية للسلع الغذائية في ضبط أسعار الأسواق التي تعاني انفلاتا في بعض الأحيان، حيث انطلقت حملة مماثلة لمقاطعة اللحوم والدواجن والأسماك، في فبراير/شباط 2017 ما ساهم في خفض أسعارها نحو 20 بالمائة، بحسب مراقبين آنذاك.