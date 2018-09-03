في أول محطة له في المنطقة.. المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية يلتقي نتنياهو

التقى المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة في سوريا.



وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، ونائب مساعد وزير الخارجية جويل ريبورن وصلا إلى إسرائيل، السبت، في إطار جولة شرق أوسطية تمتد لأربعة أيام، تشمل كذلك الأردن وتركيا.



وناقش الجانبان الجهود المشتركة المبذولة من أجل صد، ما وصفه مكتب نتنياهو بـ"العدوان والإرهاب اللذين تمارسهما إيران"؛ حسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو في مدينة القدس.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي، أمس، أن نائب مساعد وزير الخارجية، جويل ريبورن، شارك في اللقاء الذي سيبحث التواجد الإيراني ونشاطات القوات الإيرانية والموالية لها في البلاد.



وأشارت إلى أن الوفد الأمريكي سيلتقي نتنياهو في أول زيارة له للمنطقة، قبل لقاء مسؤولين من دول أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية قد عُين في منصبه قبل أسبوعين فقط، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط وإستراتيجياته.



وفي 29 أغسطس/آب الماضي، جدد نتنياهو تهديداته بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع لجيش النظام السوري وذلك بعد يومين من الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وطهران، يسمح باستمرار التواجد العسكري الإيراني في سوريا.

