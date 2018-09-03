موديز: تأجيل طرح شركة أرامكو سيصعب تنويع المملكة لمصادر التمويل

اعتبرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تأجيل طرح شركة أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم) من شأنه أن يزيد من صعوبة تنويع المملكة السعودية لمصادر التمويل.

جاء ذلك في تقرير للوكالة صدر اليوم الاثنين، بعد تضارب الأنباء بشأن تأجيل طرح أرامكو لعام 2019 أو إلغائه نهائيا، إذ كان الطرح مقررا له في النصف الثاني 2018.

وكانت الرياض تهدف من الطرح إلى استغلال عائداته لتمويل مشروعاتها واقتصادها غير النفطي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضافت "موديز" أن أحد تفسيرات التأخر في إدراج "أرامكو" هو حاجة السعودية للحد من تنويع الاقتصاد، أو توفير السيولة عبر أدوات الدين.

وقبل عامين، أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها طرح 5 بالمائة من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام خلال 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد.

وبشأن الديون المستحقة على المملكة، نوهت "موديز" إلى ارتفاع الديون وأعبائها "لكن هذه الأعباء ستبقى محدودة".

هذا وقد ارتفع الدين العام السعودي، بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.