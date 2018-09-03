وزير الخارجية الإيراني في دمشق في زيارة لم يعلن عنها

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح الاثنين إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة مفاجئة فيما يبدو أنه للتباحث حول الهجوم الذي تحضر له قوات النظام السوري كما يبدو بدعم من إيران وروسيا على محافظة إدلب آخر أبرز معاقل المعارضة في سوريا.

فقد قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي خلال مؤتمر صحافي في طهران ظريف إن طهران غادر فجرا وأنه "يجري محادثات حاليا مع مسؤولين سوريين".

وقال قاسمي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعم الحكومة السورية في جهودها لاستئصال الإرهابيين من أراضيها وستواصل تقديم النصح ومساعدة الحكومة السورية في حملتها المقبلة في إدلب. وهذه المسائل ستكون بين تلك التي سيبحثها ظريف خلال محادثاته في سوريا اليوم".

وترسل قوات النظام السوري تعزيزات منذ عدة أسابيع الى أطراف المحافظة التي تسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر منها، فيما تنتشر فصائل أخرى في مناطق فيها أبرزها تلك المنضوية في تحالف "الجبهة الوطنية للتحرير" وعلى رأسها حركة أحرار الشام.

وتأتي زيارة ظريف التي لم تعلن مسبقا، فيما تستضيف طهران الجمعة قمة بين الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان تخصص للوضع في سوريا.

وكان ظريف زار انقرة في 29 آب/اغسطس حيث التقى الرئيس أردوغان وبحث معه الملف السوري.

كما سبق لوزير الدفاع الايراني أمير حاتمي أن أعلن خلال زيارة لدمشق في 27 آب/اغسطس أن إيران وقعت عقدا لمساعدة دمشق في إعادة بناء صناعاتها الدفاعية.