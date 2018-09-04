إسرائيل تعتزم بيع سفن متضامنين صادرتها وهي في طريقها إلى غزة

تعتزم إسرائيل بيع 4 سفن صادرتها وهي في طريقها إلى غزة، وتوزيع ثمنها على عائلتيْن إسرائيليتيْن قُتل أفراد لهما في هجمات نفذها فلسطينيون على مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن الخطوة تأتي تطبيقا لقرار صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس استجابة لالتماس تقدمت به العائلتان.

وكانت إسرائيل قد صادرت في الأسابيع الماضية 4 سفن أبحر بها نشطاء من دول أوروبية في مسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن المحكمة استمعت إلى رأي مسؤولين كبار في سلاح البحرية والمخابرات، وقالوا إن ملكية السفن كانت ستُنقل إلى "حماس" لو وصلت إلى غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إنه يحتجز السفن في ميناء أسدود (أشدود) وسط إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم بيع السفن في المزاد العلني وتحويل الأموال إلى العائلتين.

وقالت الصحيفة: "وجدت المحكمة صلة مباشرة ما بين مدبري الهجومين وحركة حماس".

وأضافت: "لا يتوقع أن يزيد ثمن السفن عن عدة آلاف من الشواقل، وسيتم توزيعها ما بين العائلتين، لكن العائلتين ترى أن القرار مهم من حيث المبدأ".

وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت في الماضي أحكام على حركة "حماس" ومسؤولين في السلطة الفلسطينية بدفع ملايين الدولارات لإسرائيليين، قالوا إن أفراد من عائلاتهم قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون.