الرياض.. بدء محاكمة الشيخ سلمان العودة والنيابة تطلب الإعدام

بدأت اليوم في الرياض في المملكة السعودية محاكمة الداعية المشهور الشيخ سلمان العودة الذي يواجه 37 تهمة وقد طلبت النيابة العامة السعودية الإعدام له، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال صحيفة "عكاظ" في حسابها بتويتر "بدأت قبل قليل المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف ككيان إرهابي"، في إشارة الى العودة.

وأضافت "النيابة العامة توجه ضده 37 تهمة وتطالب بالقتل تعزيراً"، دون أن تحدد هذه التهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية أخرى تقارير مماثلة، بينما لم يصدر أي بيان عن النيابة العامة في المملكة.

والشيخ سلمان العودة أحد رجال الدين المعروفين الذين أوقفوا في أيلول/سبتمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص يعملون "لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي نُقل العودة إلى مستشفى في جدة بعدما أمضى أكثر من أربعة أشهر في السجن الانفرادي، بحسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية نقلا عن أفراد في أسرته.

ورأى محللون أن بعض الذين أوقفوا في خضم الحملة معارضون للسياسة الخارجية المتشددة التي تتبعها السعودية حاليا، خصوصا في ما يتعلق بالأزمة مع الجارة قطر، بينما ينظر بعضهم الآخر بريبة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوقف الشيخ العودة بعدما نشر تغريدة رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.

يشار إلى أن الشيخ العودة من أبرز وجوه "تيار الصحوة" الذي ينظر إليه على أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها المملكة.