السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعو رعاياها لتوخي الحذر إثر "حادث" بمحيطها

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الثلاثاء، وقوع حادث بمحيطها داعيةً رعاياها في البلاد إلى توخي الحذر.

وقالت السفارة عبر صفحتها على "فيسبوك": "نحن على علم بواقعة (لم تحدد طبيعتها) حدثت في شارع سيمون بوليفار وسط القاهرة".

وأضافت: "يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات (...) نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة تعطلت بسبب الحادث".

وتابعت: "يرجى توخي الحذر، ويجب على المواطنين الأمريكيين عدم القدوم إلى السفارة حاليا".

ولم تصدر السلطات المصرية بيانًا بشأن الواقعة حتى الساعة 12:20 ت.غ.