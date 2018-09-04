القاهرة.. توقيف شخص حاول إلقاء قنبلة على السفارة الأمريكية

قالت الشرطة المصرية اليوم إنها أوقفت شخصاً ألقى قنبلة يدوية الصنع على مكان قريب من السفارة الأميركية في القاهرة من دون ان يؤدي ذلك إلى أي أضرار مادية أو بشرية.

وقال مسؤول في الشرطة إن العبوة يدوية الصنع وضعيفة وأنها انفجرت أمام جدار إسمنتي يغلق شارع سيمون بوليفار الذي تقع السفارة الأميركية بالقرب منه في حي غاردن سيتي وسط القاهرة.

وأكد أنه تم توقيف الشخص الذي ألقى هذه العبوة من قبل المارة الذين سلموه للشرطة.

ويحيط جدار من الكتل الإسمنتية الكبيرة بالمنطقة التي تقع بها السفارة الأميركية في القاهرة وتغلق الشرطة كل الطرق المؤدية الى مقر السفارة التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد المرور على حاجز امني.

وكانت السفارة الأميركية في القاهرة نشرت على تويتر "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات".

وأضافت "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر".

وطلبت السفارة من المواطنين الأميركيين "عدم القدوم" الى مقرها في الوقت الراهن.