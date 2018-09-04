صواريخ "إسرائيلية" تستهدف "مواقع عسكرية إيرانية" وسط سوريا

استهدفت صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، مواقع عسكرية إيرانية في محافظتي حماة وطرطوس وسط سوريا، بحسب مصادر رسمية وأخرى حقوقية.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلاً عن مصدر عسكري، أن "منظومات دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي" بالطائرات، وقد "تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها".

وأورد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول وقوع انفجارات في محافظة طرطوس، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في محافظتي طرطوس وحماة وسط البلاد.

وفي وقت لاحق، نقلت سانا عن إدارة مشفى مدينة مصياف، غربي محافظة حماة، أن شخصاً قتل وأصيب 4 آخرون، إثر الاستهداف.

كما أصيب 8 بمدينة بانياس، شمالي طرطوس، بحسب ما نقلت الوكالة ذاتها عن مشفى المدينة.

وحتى الساعة (17:30 تغ) لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على ما أوردته وسائل إعلام النظام السوري، سواء بالنفي أو التأكيد، لكنها عادة ما تتكتم على مسؤوليتها عن مثل تلك الهجمات.