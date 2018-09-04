مقتل ستة متظاهرين في البصرة العراقية مع تصاعد الاحتجاجات

قتل ستة متظاهرين، اليوم الثلاثاء، في البصرة وفق ما أكد رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في المحافظة الجنوبية التي تشهد تظاهرات احتجاج على النقص في الخدمات.

وقال مهدي التميمي "قتل ستة متظاهرين وأصيب أكثر من عشرين بجروح"، متهماً قوات الأمن "بفتح النار مباشرة على المتظاهرين". وأشار أطباء في وقت سابق إلى مقتل اكثر من ثلاثة متظاهرين، اثنان الثلاثاء وواحد في الليلة الماضية.

ومساء الثلاثاء، احتشد الآلاف خارج مقر المحافظة، ورشق بعضهم المبنى بقنابل حارقة ومفرقعات، وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع واطلاق النار.

ويظهر فيديو بثه نشطاء شابين في المشرحة يمكن رؤية جرح بالرصاص على صدغ احدهما.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد أصيب نحو 15 من أفراد الشرطة في هذه المواجهات.

واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق الثلاثاء فتح تحقيق في وفاة أحد المتظاهرين مساء الاثنين، مؤكدا انه أمر بـ"عدم اطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، او في الهواء".