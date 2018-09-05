الجيش الإسرائيلي يغلق معبر إيرز شمال غزة عقب تنظيم مسيرة احتجاجية قربه

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمالي قطاع غزة، عقب تنظيم مسيرة احتجاجية قرب المعبر، عصر أمس؛ دون تحديد مدة الإغلاق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جرت أمس أعمال شغب عنيفة في منطقة معبر إيرز بمشاركة المئات حيث تعرضت بنية المعبر التحتية في الجانب الفلسطيني الى أعمال تخريب".

وأضاف الجيش: "في أعقاب ذلك تقرر إغلاق المعبر حتى استكمال تصحيح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب".

وبيّن الجيش أن الدخول عبر المعبر "سيخصص لحالات إنسانية يتم الموافقة عليها بشكل خاص".

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه مدة إغلاق المعبر.

وكان عدد من التجار الفلسطينيين قالوا صباح اليوم في تصريحات، إن الجيش الإسرائيلي أغلق معبر "إيرز" بدعوى الاحتجاجات التي وقعت بالأمس، قرب المعبر.

وعصر أمس الثلاثاء، نظمت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مسيرة احتجاجية بعنوان "معا لحماية حقوق اللاجئين"، قرب معبر "إيرز"؛ شارك فيها المئات من الفلسطينيين واللاجئين.

وأغلقت إسرائيل خلال السنوات الماضية، بشكل كامل، 4 معابر تجارية تصلها بغزة، وأبقت على معبرين اثنين، هما "إيرز" المخصص للأفراد، وكرم أبو سالم المخصص لدخول البضائع.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 10 سنوات.