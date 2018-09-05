"تيكا" التركية ترمم منازل 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

قامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، بترميم وصيانة منازل 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة من سكان قطاع غزة.

وأوضحت تيكا في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنّ عمليات الترميم جرت بالتعاون مع وزارة الإسكان والأشغال العامة الفلسطينية وجمعية السلامة.

وأضاف البيان أن المنازل تم ترميمها بشكل يُسهّل على ذوي الاحتياجات الخاصة معيشتهم فيها.

وكانت تيكا أنشأت مختبرات للعلاج الفيزيائي داخل الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، واستطاعت من خلالها رسم البسمة على وجوه آلاف المعاقين الفلسطينيين.

ومنحت تيكا قبل عامين إلى جمعية السلامة وأطباء حول الأرض، سيارتين ومعدات طبية وأدوية، لتقديمها إلى المسنين والمرضى والمحتاجين الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأدوية والعلاج.

كما أنشأت تيكا مجمعاً سكنياً عبر المساعدات التي جمعتها رئاسة الشؤون الدينية التركية.

ويتكون المجمع السكني من 320 شقة، يقطن فيها حالياً نحو ألفين و250 شخصاً.