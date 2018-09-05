مفوضية شؤون اللاجئين: نحتاج 271 مليون دولار لأجل اللاجئين السوريين

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنها بحاجة طارئة لحوالي 271 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

وقال المفوضية في بيان صدر عن مكتبها الإقليمي بالعاصمة الأردنية عمان، إن المبلغ الذي أعلنت عنه يأتي لتلبية الاحتياجات "الأكثر حدة وإلحاحا للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، والنازحين داخليا في سوريا".

ووفق المفوضية، فإن المبلغ يستهدف الفئات الأشد ضعفا لدعمهم في مجال الحماية والمساعدة لما تبقى من عام 2018.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة نحو 5.6 ملايين لاجئ؛ من بينهم 2.6 مليون طفل، وفق إحصائيات المفوضية.