إيران تغلق منفذاً برياً مع العراق إثر إحراق محتجين قنصليتها في البصرة

أغلقت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، منفذ "الشلامجة" الحدودي البري مع العراق، بعد ساعات من حرق متظاهرين غاضبين قنصليتها في محافظة البصرة.

وقال مصدر في الجمارك العراقية للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن طهران أغلقت المنفذ دون سابق إنذار.

وتابع أن الخطوة ربما تكون مرتبطة بالأحداث في البصرة.

ويقع منفذ الشلامجة الحدودي، غربي إيران وجنوبي العراق.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم محتجون غاضبون مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة، وأضرموا النار فيها لتحترق بالكامل، وفق مصدر أمني.

ولاحقًا، عبّرت وزارة الخارجية العراقية عن "أسفها الشديد" لوقوع الحادث.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان: "في الوقت الذي نتفهم فيه مطالب المتظاهرين من أهلنا في محافظة البصرة، فإننا نعرب عن أسفنا الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية لهجوم".

ووصف "محجوب" إحراق القنصلية بأنه "تطور غير مرضٍ لا ينسجم مع واجب الضيافة الوطنية للبعثات".

ودعا البيان، الحكومة الاتحادية في بغداد، والمحلية في البصرة، إلى تعزيز حماية أمن البعثات الدبلوماسية في الأخيرة.