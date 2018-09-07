السعودية: النظام السوري والاحتلال الإسرائيلي سيَّان

شبه نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة انتهاكات النظام السوري ضد شعبه بالعنف العنصري الذي تمارسه كل من حكومة ميانمار والاحتلال الإسرائيلي.

وقال خالد منزلاوي في كلمة ألقاها أمام منتدى رفيع المستوى بشأن ثقافة السلام بالأمم المتحدة بنيويورك الخميس، إن العالم يعاني من تفشي العنف على كل المستويات وأوضح مثال على ذلك الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي للروهينغا في ميانمار وما يحدث في سوريا على يد سلطة الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن منزولاي قوله إن "الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ممارساته العنيفة ضد الشعب الفلسطيني، وسلطات ميانمار تمارس التطهير العرقي والعنف الرسمي ضد شعب الروهينغيا المسلم".

وأضاف: "إيران تصدّر الإرهاب وثقافة العنف إلى لبنان واليمن وغيرها من دول العالم، ونظام الأسد يمارس أبشع أنواع العنف ضد الشعب السوري".

وتابع منزولاي: "المهاجرون عبر البحار والمحيطات يواجهون عنف البحر وشراسة الاستقبال في كثير من المواقع، وما زالت الإنسانية فيه تحارب العنف المترتب عن الفقر والجهل والمرض والإرهاب".

مضيفاً أن المملكة تعمل على "نشر السلام ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثة في مختلف أنحاء العالم؛ حيث بلغت مساهماتها الإنسانية خلال الثلاثين عاماً الماضية أكثر من 115 مليار دولار".