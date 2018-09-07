غارات جوية جديدة على إدلب قبل سويعات من انطلاق القمة الثلاثية بطهران

عاودت طائرات حربية روسية أخرى تابعة للنظام السوري قصف مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

يأتي القصف قبيل سويعات قليلة من انطلاق القمة الثلاثية بطهران بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

وأفادت مصادر محلية بإدلب أن ثلاثة طائرات حربية روسية وطائرتان تابعتان لنظام الأسد نفذت غارات على مناطق بالمحافظة التي يقطنها أكثر من ثلاث ملايين مدني

وكان الطيران الروسي قد عاود قبل ثلاثة أيام قصف مناطق بمحيط إدلب بعد توقف دام 22 يوماً.

وتنطلق القمة الثلاثية بعد ظهر اليوم بطهران وسيبحث الزعماء الثلاثة خلالها الأزمة السورية بكامل تفاصيلها، وسيركّزون على آخر المستجدات وعلى رأسها الأوضاع في محافظة إدلب، والخطوات الواجب الإقدام عليها من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.