قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيًا، وسط بغداد، تعرضت مساء الخميس لقصف صاروخي.

وتضم المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مقرات حكومية وسفارات وبعثات أجنبية.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن القذائف سقطت في منطقة خالية ولم تسفر عن أية خسائر بشرية أو مادية.

ولم يحمل البيان مسؤولية القصف لأي جهة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال عنف بمحافظة البصرة الغنية بالنفط، ترافق احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد.

وأيضاً مع فرض حظر التجوال في البصرة مساء الخميس بعد أن أسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.