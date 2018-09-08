التحالف الدولي يجري مناورات عسكرية جنوبي سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إطلاق التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الجمعة، مناورات عسكرية في منطقة التنف، جنوبي سوريا.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، أوضح فيه أن المناورات يجريها جنود أمريكيون وآخرون من التحالف الدولي، دون تحديد جنسياتهم.

وأشار "أوربان"، أن المناورات تنفّذ على مساحة 55 كم، دون الإشارة إلى تاريخ انتهائها.

وأضاف أن أهمية الخطوة تكمن في "تعزيز قدرات التحالف في مكافحة داعش، والتأكد من جاهزيته لمواجهة جميع أنواع التهديدات".

وفي السياق نفسه، صرّح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، فضّل عدم ذكر اسمه، لشبكة "سي إن إن"، أن "المناورات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة تهديدات روسية".

وأشار المصدر، إلى أن أكثر من 100 جندي أمريكي يشاركون في المناورات، وأنها تستمر ثلاثة أيام.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية، تناقلت أنباءً بشأن اعتزام روسيا والنظام السوري إجراء عمليات عسكرية في منطقة التنف، قرب القاعدة العسكرية الأمريكية.

وأوضحت أن روسيا والنظام السوري، حذّرا الولايات المتحدة عدة مرات بهذا الخصوص.

وقاعدة "التنف"، تقع قرب الحدود مع الأردن والعراق، وتضم غرفة عمليات أمريكية مشتركة مع فصائل من الجيش الحر في المنطقة.