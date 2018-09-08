18 قتيلاً في اشتباكات بين قوات الأسد وعناصر من ي ب ك الإرهابي في القامشلي

شهدت محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات نظام الأسد وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أسفرت عن سقوط قتلى.

وقالت مصادر محلية بالحسكة، إن توترًا حدث صباحًا بين قوات النظام الموجودة في بعض النقاط بمدينة القامشلي وإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" الذين يحتلون المدينة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 7 من قوات الأسد و11 عنصراً من ي ب ك الإرهابي وإصابة آخرين بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.



وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات اندلعت بسبب اعتقال شباب في القامشلي من قبل قوات تابعة للنظام في نقطة تفتيش على طريق الحسكة - القامشلي.

وأكّدت أن الاشتباكات بين الطرفين امتدت في وقت لاحق إلى مركز الحسكة.

ويتحكم النظام بمناطق جبل كوكب والمربع الأمني واللواء الـ 156 في مركز الحسكة، ولديه مطار ولواء عسكري ومربع أمني في القامشلي.