أمطار رعدية وطقس سيء يخيم على دولة الكويت

تشهد الكويت طقساً ماطراً عاصفاً تسبب في عدد من الحوادث والأعطال، تعاملت معها السلطات المختصة على مدار ليلة أمس وصباح اليوم.

واليوم، قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لسوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، أنها تعاملت "مع أكثر من 1400 بلاغ، من منتصف الليل، ولم نسجل أي حالة وفاة أو إصابة خطيرة بسبب الأمطار".

أما مدير الإدارة العامة للإطفاء خالد المكراد، فقال في حديث صحفي، إن "فرق الإطفاء تعاملت مع 52 بلاغا ورد إليها".

وبين المكراد، أن "كافة البلاغات لم تتضمن حالات إصابة، واقتصرت على حالات إغلاق طرق وتعطل مركبات".

وأوضح أن أغلب الطرق الرئيسية والطرق السريعة مغلقة بسبب مياه الأمطار.

بدوره قال وكيل وزارة الكهرباء والماء، محمد بوشهري، في بيان، إنه "لا يوجد أي عطل في الشبكة الكهربائية حتى الآن، وما يحدث من بعض الانقطاعات يعتبر اعتياديا في مثل هذه الظروف".

في السياق ذاته، لفت خفر السواحل إنهم تعاملوا مع بلاغين عن قاربين عالقين في البحر.

في حين أفادت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان اليوم، "إيقاف عدد من الشحنات لمدة ساعات فقط"، مضيفة أنه "تم تفعيل خطة الطوارئ في مرافقها، ولا توجد أي أضرار تذكر".

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية، تعطيل الدراسة للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، بناء على تعليمات مجلس الوزراء، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

الخطوط الجوية الكويتية أعلنت تعليق الملاحة الجوية، وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: "تعلن الخطوط الجوية الكويتية، بأنه وحرصا على سلامة موظفيها، وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء، تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي، اليوم، واعتباره عطلة رسمية".

ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حسب وسائل إعلام محلية.

من جهتها، شددت فرق الإطفاء على المواطنين بضرورة اتباع إجراءات السلامة، على غرار متابعة الأحوال الجوية وإطفاء الأنوار الخارجية للمنزل إذا كانت معرضة لمياه الأمطار وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام تفاديا لدخول مياه الأمطار، مع عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى أثناء نزول المطر الغزير.

وفي وقت سابق، أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم عطلة رسمية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت الكويت، منذ مساء أمس إلى فجر اليوم، أمطارا رعدية غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الأنفاق والشوارع في مختلف أنحاء البلاد.

من جهته، توقع الخبير الفلكي عيسى رمضان، أن تستمر الأمطار على فترات متقطعة وتكون رعدية أحيانا لعدة أيام.

وقال رمضان، في حسابه على تويتر قد تستمر الأمطار حتى الأسبوع المقبل، وتكون أكثر خلال فترات المساء والليل وأول الصباح.