أمير قطر: أمن واستقرار الدول الخليجية والعربية لن يتحقق عبر المساس بسيادتها

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إن "تردي العلاقات الخليجية يضعف قدرتنا على حل مشاكل المنطقة"، مؤكدا أن "أمن واستقرار الدول الخليجية والعربية لن يتحقق عبر المساس بسيادتها".

وأضاف الشيخ تميم، في خطاب له، الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الدورة 47 لمجلس الشورى (البرلمان)، أن استمرار الأزمة الخليجية "كشف إخفاق مجلس التعاون في تحقيق أهدافه وتلبية طموحات شعوبنا".

وتعرضت قطر لحصار من دول السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر، بدعوى تهم تتعلق بدعم الإرهاب، بينما تنفي الدوحة بشدة هذه الاتهامات.

وحول الشأن الفلسطيني، دعا أمير قطر، عبر كلمته، المجتمع الدولي إلى "وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني".

كما دعا إلى وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسام.

وبخصوص الأزمة الليبية، أكد الأمير تميم على مواصلة بلاده دعمها لجهود حكومة الوفاق الوطني والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

كما تطرق أمير قطر إلى الأزمة السورية، وأكد أن بلاده حريصة على أن تبقى سوريا وطنا موحدا، وتدعم كافة الجهود لإنجاح الحل السياسي.

وعن الحرب في اليمن، قال: "نؤكد على موقفنا الثابت في احترام وحدة اليمن وأنه لا يوجد حل عسكري للوضع فيه".