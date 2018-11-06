الجيش الإسرائيلي يأمر بهدم منزل مطارد فلسطيني في الضفة الغربية

قرّر الجيش الإسرائيلي هدم منزل فلسطيني تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية إطلاق نار، أدت الى مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، نداف بدان، أصدر اليوم الثلاثاء أمرا بهدم منزل الفلسطيني أشرف نعالوة، المطارد من قبل الجيش.

وتتهم إسرائيل نعالوة من محافظة طولكرم في شمالي الضفة الغربية، بتنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان" في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، أدت الى مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين.

ومنذ ذلك اليوم تطارد أجهزة الأمن الإسرائيلية نعالوة من أجل اعتقاله.

وقال أدرعي إن قرار اليوم صدر بعد أن رفض الجيش التماس العائلة ضد قرار الهدم.

وأضاف إنه تم منح العائلة حتى يوم الأحد المقبل للالتماس الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت العائلة ستلتمس ضد قرار الهدم، ولكن غالبا ما ترفض المحكمة الالتماسات ضد قرارات الهدم.

وتستند إسرائيل الى قانون الطوارئ الصادر إبان الانتداب البريطاني عام 1945 لهدم منازل فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.