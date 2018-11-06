الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد

قرّر الرئيس التونسي قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ في كامل أراضي البلاد لمدّة شهر إضافي ابتداء من غد الأربعاء، إلى غاية 6 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وحسب بيان صادر الثلاثاء عن رئاسة الجُمهورية وتلقّت الأناضول نسخة منه، فإن القرار جاء "بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشّعب (البرلمان) محمد الناصر حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي".

وفي أواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها لمدة شهر في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والاثنين الماضي، أصيب 20 شخصا، بينهم 15 من عناصر الأمن، في تفجير انتحاري نفذته فتاة قرب دورية أمنية بشارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة تونس.

وتعيش تونس، منذ مايو/أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013 راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.