الرئيس السوداني يوجه وزارة الدفاع بأن "يكون التعاون العسكري مع تركيا متقدم على كل المحاور"

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء، وزارة الدفاع بأن "يكون التعاون العسكري مع تركيا متقدم على كل المحاور".

وأكد خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة الخرطوم، اليوم، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن "هناك إرادة قوية في البلدين للتعامل في كافة المجالات لا سيما المجال العسكري"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ومضيفا تفاصيل أخرى بشأن لقاء البشير وأكار، قال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، في تصريحات صحفية، إن وزير الدفاع التركي للبلاد ولقائه رئيس الجمهورية اليوم "تأتي في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجيشين السوداني والتركي من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين".

وتابع عبد المعروف: "سبق أن وقعنا اتفاقية إطارية أثناء زيارتي إلى تركيا، مايو (أيار) الماضي، للتعاون العسكري بين البلدين، شملت التدريب، ومكافحة الإرهاب، ودورات اللغة، وأخرى متعلقة بالأمن".

وزاد: "التعاون العسكري بين السودان وتركيا يمضي في تطور مضطرد".

واليوم، شهدت وزارة الدفاع السودانية، أيضا، مباحثات عسكرية بين وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وأكار، تناولت العلاقات المشتركة بين البلدين.

ووصل أكار إلى السودان، الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، للسودان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ حيث جرى خلالها توقيع 22 اتفاقية متنوعة بين البلدين.