برلمان إقليم شمال العراق يؤجل اختيار رئيس له إلى موعد لاحق

طالبت الكتل الرئيسية في برلمان إقليم شمال العراق إرجاء التصويت على اختيار رئيس له، بعد مداولات في الجلسة الأولى اليوم الثلاثاء، إلى حين التوصل إلى تفاهمات بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات.

وأدّى الأعضاء الجدد الـ111، اليمين القانونية نوابًا في البرلمان الجديد بدورته الخامسة.

وتلقى رئيس البرلمان المؤقت، النائب الأكبر سناً بين المنتخبين، ريفنك محمد، طلباً موقعاً من الكتل الرئيسية الثلاث، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، لإرجاء التصويت على اختيار رئيس للبرلمان ونائبه إلى حين تفاهم الكتل على بعض التفاصيل.

وقد وافق أعضاء البرلمان بالأغلبية على التأجيل، فأبقى رئيس البرلمان المؤقت الجلسة الأولى مفتوحة، على أن يتم تحديد تاريخ استئنافها لاحقاً، لحين اختيار رئيس ونائب له وسكرتير البرلمان.

وعند اختيار رئيس للبرلمان، سيكلّف الأخير الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على البرلمان لمنحها الثقة.

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود برزاني، نتائج الانتخابات بحصوله على 45 مقعدا من أصل 111، وجاء خلفه حليفه الاتحاد الوطني الكردستاني برصيد 21 مقعدا، وحركة التغيير المعارضة ثالثاً بـ12 مقعدا.

وجرت الانتخابات في 30 أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة مشاركة وصلت نحو 58 في المائة، حيث تنافس 673 مرشحا على 111 مقعدا، من ضمنها 11 مقعدا مخصصا للأقليات ضمن نظام "الكوتا" بواقع 5 للتركمان، و5 للمسيحيين السريان، ومقعد واحد للأرمن.