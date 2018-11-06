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ولاية "وان" التركية تتلون بألوان الخريف

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
ولاية وان التركية تتلون بألوان الخريف

تشكل أوراق الشجر المصبوغة بألوان متنوعة في فصل الخريف بولاية وان شرقي تركيا، لوحة طبيعية جميلة.

وتحول قضاء "أرجيش" في وان إلى مركز يستقطب الزوار وعشاق التصوير لتخليد صور للطبيعة بألوانها الخريفية.

وبنفس الشكل اكتسى الشلال في قضاء "مرادية" بالولاية بحلة الخريف، ويستغل العرسان جمالية المكان لالتقاط صور تخلد لحظات زفافهم.

وأوضح قدير آيدن الذي قدم إلى الشلال برفقة زوجته ديريا، أنه سعيد للغاية لالتقاط صور تذكارية برفقة ألوان الخريف المتنوعة وسط الطبيعة.

وقال: "الجو لطيف للغاية هنا، فأجمل الصور في الخريف تلتقط في هذه المنطقة".

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