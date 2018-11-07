البرلمان التركي يدعو الأردني لمؤتمر "برلمانيون لأجل القدس"

سلّم السفير التركي لدى عمّان مراد قره غوز، اليوم الأربعاء، رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، دعوة للمشاركة في مؤتمر "برلمانيون لأجل القدس" المزمع في تركيا.

جاء ذلك في زيارة أجراها السفير التركي إلى مكتب رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) بالعاصمة عمان، وفق بيانين منفصلين للسفارة والمجلس.

وقالت السفارة التركية في بيانها، إن "قرة غوز" هنأ الطراونة بانتخابه للمرة الخامسة رئيسًا لمجلس النواب، فيما سلّمه دعوة من نظيره التركي بن علي يلدريم، للمشاركة بأعمال المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" المزمع انعقاده منتصف ديسمبر/كانون أول المقبل، تحت عنوان "القدس هي العاصمة الوحيدة والحقيقية لفلسطين".

وأوضحت السفارة بأن الطراونة تناول العلاقات المتميزة بين القيادتين السياسيتين التركية والأردنية.

ولفت البيان، إلى أن رئيس البرلمان، تطرق إلى إمكانية "استثمار الصناعيين الأتراك في المملكة، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات بين الأردن ودول ثالثة".

وحسب بيان النواب، أكد الطراونة "أهمية قيام السائح التركي بزيارة القدس عبر الأراضي الأردنية، حيث تؤكد هذه الخطوة مواقف كلا البلدين تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مثلما تدعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين".

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والسياحي، دعا الطراونة إلى تعزيز التعاون السياحي وأن يكون الأردن مقصداً للسائح التركي.

وقال السفير: "إن الأردن وتركيا تجمعهما مواقف مشرفة حيال القضية الفلسطينية"، مبينًا أن "الحديث عن قدوم السائح التركي (إلى القدس) عبر الأردن محط دراسة وبحث لدى أنقرة".

وبيّن قرة غوز أن "هناك عوامل تتعلق بكلف الطيران والضرائب، وهو أمر يستدعي من الجانب الأردني تقديم خطوات تحفيزية للسائح التركي".

تجدر الإشارة أن رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، تأسست عام 2015، ومقرها مدينة إسطنبول، بهدف تفعيل وتنسيق دور البرلمانيين في العالم وتنسيق جهودهم للتشاور والتعاون لنصرة القدس وفلسطين.