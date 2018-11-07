القرضاوي يشيد بانتخاب الريسوني على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أشاد الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بانتخاب المغربي أحمد الريسوني، خلفا له على رأس الاتحاد.

وقال القرضاوي، إن "الشيخ أحمد الريسوني، عالم المغرب، وعالم المشرق، جمع بينهما، وعمل بينهما، وأحبه علماء المشرق والمغرب، فكان هذا من فضل الله".

جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عقب الانتخابات التي أفضت إلى انتخاب الريسوني، رئيسا للاتحاد.

وأضاف "أحببنا الريسوني، لأنه رجل نحسبه أقام حياته وعلمه وحياته لله، ولا يبتغي إلا أن ينصر الله لكي ينصره الله".

ولفت القرضاوي، إلى أن "الريسوني، من المسلمين الموفقين في فهم مقاصد الدين ومعاني الإسلام والتوازن الإسلامي، وهذا الإسلام العظيم الذي بعث الله به محمدا شاهدا ومبشرا ونذيراً".

وتابع "نحن لم نطلب من أحد شيئا إلا من الله، نحن لا نخاف من أن يقوم أحد بقتلنا، فلذلك مشينا بدعوتنا مطمئنين، ودعونا الله أن يختار لنا أفضل من يعمل لنا في الأمة الطيبة".

وفي وقت سابق الأربعاء، انتخب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المغربي أحمد الريسوني، رئيسا للاتحاد خلفا للدكتور يوسف القرضاوي، وفق مصادر بالاتحاد.

وجرت الانتخابات خلال فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في دورتها الخامسة (مدة الدورة 4 سنوات)، التي انطلقت مساء السبت الماضي، في مدينة إسطنبول، والتي تستمر حتى غدا الخميس.

حسب مراسل الأناضول، يشارك في الجمعية العمومية أكثر من 1500 عالم، من أكثر من 80 دولة؛ حيث يعد الاجتماع الأكبر من حيث عدد المشاركين، منذ تأسيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في 2004.