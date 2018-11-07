المبعوث الأمريكي لسوريا: لا نعتبر "ي ب ك" تنظيماً إرهابياً

قال المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري إنهم لا يعتبرون تنظيم ي ب ك تنظيماً إرهابياً مثل بي كا كا.

وأضاف جيفري في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس إنهم لا يعتبرون ي ب ك تنظيماً إرهابياً ولكنهم يتفهمون سبب ربط تركيا بين ي ب ك وتنظيم بي كا كا الإرهابي.

وأشار جيفري إلى أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لعدم تشكل تهديد للأمن القومي في شمال سوريا.

ولفت جيفري إلى أن واشنطن تتحرى الدقة في تسليحها لعناصر ي ب ك وأنها تزودهم فقط بالأسلحة الخفيفة مضيفاً أن ذلك هو سبب عدم إحرازهم تقدم أمام داعش خلال الفترة الأخيرة.