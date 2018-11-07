المغرب يدعو الجزائر إلى حوار مباشر وصريح لتجاوز الخلافات العالقة

دعا ملك المغرب جارته الجزائر إلى حوار "مباشر وصريح"، واقترح تشكيل "آليّة سياسيّة مشتركة للحوار والتشاور" من أجل "تجاوز الخلافات" القائمة بين البلدين منذ عقود.

فقد خصص الملك محمد السادس في خطاب متلفز الثلاثاء حيّزاً كبيراً للحديث عن العلاقات بين الرباط والجزائر، وقال: "أؤكّد اليوم أنّ المغرب مستعدّ للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".

وأضاف "يجب أن نكون واقعيين، وأن نعترف بأنّ وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول".

هذا والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ العام 1994 بينما تعود آخر قمّة بين البلدين إلى العام 2005.

وشدّد العاهل المغربي الذي تولّى العرش في 1999 خلفاً لوالده الملك الحسن الثاني على "أنّني طالبت، منذ تولّيت العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين وبتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية".

وأضاف الملك البالغ من العمر 55 عاماً أنّه "لهذه الغاية، أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتمّ الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها".

وإذ أكّد أنّ المغرب "منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدّم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين"، شدّد على أنّ "مهمّة هذه الآليّة تتمثّل في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، دون شروط أو استثناءات".

بدون محظورات:

من جهته قال مسؤول مغربي حكومي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ من شأن الآلية التي اقترح الملك تشكليها أن تتيح للبلدين مناقشة كل القضايا الثنائية "بدون محظورات" وأن "تضع على طاولة البحث كل الشكاوى" مثل المخدّرات والتهريب وقضية الصحراء الغربية والوقائع التاريخية غير الموضّحة والاتفاقيات التي لم تحترم.

وأعرب المسؤول الحكومي الكبير عن أمله في أن "تردّ الجزائر إيجاباً لإفشال التوقّعات التي تصفنا بأنّنا منطقة محكوم عليها بالانقسام"، مشيرا إلى أنّ "الدول الأخرى كانت قادرة على التغلّب على الصعوبات من خلال الاعتماد على الحوار والمراهنة على مستقبل مشترك".

وفي كلمته شدّد العاهل المغربي على أنّه "اعتباراً لما نكنّه للجزائر، قيادةً وشعباً، من مشاعر المودّة والتقدير، فإنّنا في المغرب لن ندّخر أي جهد، من أجل إرساء علاقاتنا الثنائية على أسس متينة، من الثقة والتضامن وحسن الجوار".

وأدلى الملك بخطابه بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء والذكرى الـ60 لمؤتمر طنجة الذي دعت خلاله حركات التحرّر في كلّ من المغرب والجزائر وتونس إلى الوحدة المغاربية.