زوارق بحرية مصرية تقتل صياداً فلسطينياً في غزة

قالت وزارة "الداخلية" الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، إن زوارق بحرية مصرية، أطلقت النار باتجاه قارب صيد فلسطيني، ما أدى إلى مقتل الصياد الذي كان على متنه.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم: أن الزوارق البحرية المصرية أطلقت النار باتجاه قارب صيد فلسطيني على الحدود البحرية الجنوبية لقطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الصياد مصطفى أبو عودة.

ودعت الوزارة "السلطات المصرية للتحقيق في الحادث والوقوف على تفاصيل ما جرى".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب المصري يؤكد أو ينفي الواقعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل الصياد أبو عودة (32 عامًا) في بحر مدينة رفح، من دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل.

فيما علّقت نقابة الصيادين الفلسطينية الصيد في بحر قطاع غزة صباح يوم غد الخميس، وحتى صباح الجمعة.