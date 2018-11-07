عضو الكنيست المتطرف "غليك" يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاخام يهودا غليك، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ورافق عدد من المستوطنين، الحاخام غليك، خلال اقتحامه لباحات المسجد بحراسة قوات من الشرطة الإسرائيلية.

وكان غليك قد اقتحم المسجد الأقصى للمرة الأخيرة منتصف شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي قبل أن يقتحمه في شهر سبتمبر/أيلول.

وسمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/تموز الماضي، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر.

لكن هيئة البث الإسرائيلية، قالت الاثنين إن الشرطة الإسرائيلية أوصت الحكومة الإسرائيلية، برفع عدد الزيارات المسموح بها لأعضاء الكنيست من مرة كل 3 أشهر الى مرة واحدة كل شهر.

وتعرض غليك 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 لإطلاق نار من قبل الفلسطيني معتز حجازي الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية في منزله بالقدس الشرقية في اليوم التالي.

ولكن غليك استمر في اقتحاماته للمسجد بعد تعافيه من إصابته الخطيرة التي أبقته في المستشفى لأسابيع.

وغليك هو من أبرز الداعين الى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وفي الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين أول الماضي، نشر غليك على حسابه في "تويتر" مقطعا من خطاب له في الكنيست دعا فيه لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد.

وقال غليك: "إذا كان الأردن يرغب في تحقيق مصالحه في نهاريم، فإنني أدعو رئيس الوزراء إلى العمل وفقاً لمصالحنا وأن يري أعضاء الأوقاف طريقهم إلى عمان وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على موقع جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".

وكان غليك يرد على قرار الأردن إلغاء ترتيبات منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين في اتفاق السلام الإسرائيلي- الأردني.

ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو الى وقفها.