انفجار سيارة مفخخة في قرية في منطقة أعزاز السورية

وقع تفجير بسيارة مفخخة، اليوم الخميس، في قرية سجّو التابعة لمدينة أعزاز بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا ولم يخلّف جرحى.

وقال مسؤولون محليون في المنطقة، إن حافلة صغيرة مفخخة تم تفجيرها في القرية عبر جهاز تحكم عن بُعد.

وأوضح المسؤولون أن أشخاصا مجهولي الهوية، تركوا الحافلة في ساعات الصباح عند دوار قرية سجو.

وفور وقوع التفجير سارعت فرق الدفاع المدني وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية لإخماد الحريق الناجم عن التفجير.

وتبعد قرية سجو عن الحدود التركية مسافة 1.5 كيلو متر، وإلى الآن لم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير.

يجدر بالذكر أن مدينة أعزاز تخضع لسيطرة قوات الجيش السوري الحر، وتم تحريرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري قبل عدة أعوام.