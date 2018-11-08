جيش النظام السوري يقول إنه حرر الرهائن الدروز لدى تنظيم داعش

قال جيش النظام السوري الخميس إنه تمكن من تحرير الرهائن الدروز الذين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي في تموز/يوليو الماضي في محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي السوري.

ونقل التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري أنه "بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرق تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي (...) وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير المختطفين".

لكن مصادر سورية تحدثت في السابق عن قيام النظام السوري بدفع ملايين الدولارات لتنظيم داعش مقابل الافراج عن المختطفين.