مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

قتل فلسطيني، مساء الخميس، برصاص إسرائيلي قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، إن "فلسطينيا (لم يذكر اسمه) استشهد بعد تعرضه لرصاص إسرائيلي بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع"، دون تفاصيل عن ملابسات الحادث.

غير أنه منذ نهاية مارس/آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.