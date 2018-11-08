واشنطن مستعدة لشطب السودان من قائمة دعم الإرهاب بشروط والأخيرة ترحب

رحب السودان، اليوم الخميس، بإعلان الولايات المتحدة استعدادها المشروط للبدء في مرحلة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعربت الخارجية السودانية، في بيان، عن استعداد البلاد للانخراط في مسارات المرحلة الثانية وصولًا إلى الأهداف المرجوة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، استعدادها لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب؛ شريطة أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الإصلاحات.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن متحدثة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إثر محادثات بهذا الشأن جرت في واشنطن بين نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون ساليفان، ووزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد.

ووفق بيان ناورت، دعت الخارجية الأمريكية الخرطوم إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان.

وتوجه وزير الخارجية السودانية، الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية لبدء المرحلة الثانية من الحوار مع واشنطن، الهادف إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأفاد البيان أن ساليفان ناقش قضايا مثيرة للقلق خلال محادثاته الثلاثاء مع وزير الخارجية السوداني.

وأضاف "ترحب الولايات المتحدة بالتزام السودان تحقيق تقدم في مسائل رئيسية".

وتابع "الولايات المتحدة مستعدة لإطلاق عملية إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب اذا تم عقد العزم على الوفاء بجميع المعايير القانونية ذات الصلة".

والى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وفي حقوق الإنسان، طلبت الولايات المتحدة من السودان المضي قدما في حل نزاعاته الداخلية بما في ذلك السماح بدخول أكبر للعاملين في مجال الإغاثة.

ولفت بيان الخارجية الى أن الولايات المتحدة ترغب ايضا بالعمل على مواضيع عالقة متعلقة بالإرهاب.

وأدرجت الولايات المتحدة السودان على القائمة عام 1993 عندما قدمت ملاذا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.