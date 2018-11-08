6 وفيات جراء الإصابة بفيروس "إنفلونزا الخنازير" في غزة

أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، الخميس، أن 6 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بفيروس H1N1، المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير"، في حين يتلقى 6 آخرون العلاج.

وقال معروف: "ثبت لدى وزارة الصحة إصابة 12 حالة بفيروس الإنفلونزا H1N1 أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير في منطقتين بقطاع غزة توفي 6 منهم، في حين يتلقى البقية وعددهم 6 العلاج".

وأكد معروف أن سبب وفاة المصابين الستة، يرجع إلى "ضعف مناعتهم، كونهم كبار في السن، أو مصابين بأمراض أخرى".

وكشف معروف أن مخازن وزارة الصحة، تخلو من الأدوية ذات الفاعلية الكبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتحديدا دواء (تاميفلو)، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولم تصدر وزارة الصحة بغزة، بيانا حول الأمر حتى 9:25 تغ.

وشهد قطاع غزة، خلال السنوات الماضية، إصابات بفيروس "H1N1"، لكن لم ينتشر على نطاق واسع.

وسبق لمنظمة الصحّة العالميّة أن اعتبرت انتشار الإصابة بفيروسH1N1 عام 2009 بمثابة "جائحة"، بعد أن تسبب بحدوث وفيات في العديد من دول العالم، وأعلنت عن انتهائها في شهر أغسطس/آب من عام 2010.