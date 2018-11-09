إصابة 25 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

أصيب 25 متظاهرا فلسطينيا، برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، وصل وكالة الأناضول، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار الحي على المتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، شرقي القطاع وأصابت 25 منهم.

وذكرت أن إصابة أحد الجرحى "حرجة"، حيث أُصيب بعيار ناري في الرقبة، ويتلقى العلاج في مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

وتجمهر آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم، في خمسة مواقع، بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل، تلبية لدعوة "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكلة من الفصائل الفلسطينية).

وبدأت هذه المسيرات نهاية مارس/ آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة الآلاف.