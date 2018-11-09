ارتفاع ضحايا سيول في الأردن إلى ٧ قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا سيول تجتاح عدة مناطق في الأردن، مساء الجمعة، إلى ٧ قتلى، بحسب المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات.

وأوضحت "غنيمات"، في بيان، أن الهطول الكثيف للأمطار أدى إلى غمر طريق صحراوي في منطقة ضبعة، بمحافظة مادبا، وسط المملكة، ووفاة ٧ مواطنين.

وتابعت أن طائرة استطلاع جوي تقوم حاليًا بتمشيط المنطقة، للوقوف على التطورات، وسط انسداد الطرق وتوقف عدد كبير من المركبات.

كما أشارت المتحدثة إلى تمكن فرق الإنقاذ والأمن من إجلاء 60 شخصًا إلى مناطق آمنة في "ضبعة"، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى قريب، حالات بعضهم خطيرة.

وحذرت غنيمات، من استمرار هطول الأمطار وتشكل السيول.

وشددت على ضرورة اتخاذ المواطنين تدابير الحيطة، مع توقع استمرار المنخفض الجوي في اليومين القادمين.

بدوره، أعلن الدفاع المدني (الحماية المدنية)، في بيان، أن فرق بحث وإنقاذ وغطس تجري عمليات تمشيط في المنطقة، بحثًا عن عالقين أو ضحايا.

وفي السياق، قرر وزير التربية والتعليم المكلف، بسام التلهوني، تعليق دوام مراكز تدريس الطلبة السوريين، السبت، في جميع أنحاء المملكة.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الوزارة، وليد الجلاد، تلقت الأناضول نسخة منه.

كما تقرر، وفق المصدر ذاته، تعليق جميع الأنشطة التربوية للطلبة والدورات التدريبية للمعلمين والمشرفين في جميع مديريات التربية والتعليم؛ "حفاظًا على سلامة الطلاب والكوادر التربوية".

وتشهد العديد من مدن الأردن تساقطا غزيرا للأمطار أدى إلى تشكل سيول، وسط وجنوبي البلاد.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضربت سيول منطقة البحر الميت (غرب)، إثر أمطار غزيرة على أغلب مناطق البلاد؛ نجم عنها مصرع 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين.‎