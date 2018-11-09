الشرطة العراقية تنقذ آثارا فرعونية قبل بيعها ببغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين ببغداد كانا يحاولان بيع قطع آثار فرعونية تقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان، إن "الشرطة تمكنت من القبض على شخصين كانا يحاولان بيع قطع أثرية فرعونية في منطقة السيدية غربي بغداد".

وأضاف أن "عملية القبض على الشخصين تمت خلال نصب كمين لهما أثناء قيامهما بمساومة الطرف المشتري لإكمال عملية البيع".

وأوضح جودت أن "قيمة هذه الآثار تقدر بـ 5 ملايين دولار"، مشيراً أنه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وأرفقت الشرطة صورا للآثار المضبوطة مع البيان.

وإحدى القطع، عبارة عن نسخة مصغرة عن تمثال أبو الهول الشهير، والثانية تمثال صغير يجسد رأس فرعون يشبه إلى حد كبير "قناع الموت" لدى الفراعنة، فيما كانت الثالثة تمثالا فرعونيا صغيرا، وجميعها ذهبية اللون مخطوطة بالأزرق.

كما شملت المضبوطات قطعة فخار صغيرة متكاملة، إلى جانب قطعة صخرية صغيرة، فيما لم يتسن التأكد من طبيعتها.