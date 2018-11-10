ارتفاع حصيلة التفجيرات في مقديشو الجمعة إلى 41 قتيلا على الأقل

أعلن مصدر في الشرطة الصومالية السبت ارتفاع حصيلة التفجيرات التي وقعت الجمعة قرب فندق في وسط مقديشو إلى 41 قتيلا على الأقل بعد وفاة العديد من الجرحى.

وقال إبراهيم محمد المسؤول في الشرطة إن "حصيلة القتلى ارتفعت. والمعلومات التي تلقيناها من مختلف المستشفيات تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 41 وعدد المصابين 106".

وكانت حصيلة سابقة أعلنها مصدر أمني الجمعة أشارت إلى "نحو 20 قتيلا ... وأكثر من 40 جريحا".

بدوره قال المسؤول الأمني عبد الرحمن عثمان إن "أكثر من 100 شخص جرحوا في الهجوم أمس (الجمعة) وقضى عدد من الجرحى جراء إصاباتهم ليلا" مضيفا أن "نحو 50 شخصا قتلوا".

وبحسب مصادر أمنية وشهود، فإن سيارتين مفخختين انفجرتا قرب فندق "الصحافي" الذي يستضيف سياسيين صوماليين. ثم فجر انتحاري حزامه الناسف في المبنى نفسه كما حاول مسلحون دخول الفندق الذي تعرض لهجوم عام 2015 قرب تقاطع مزدحم في وسط مقديشو.