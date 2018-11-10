الأردن.. فقدان إسرائيليين في وادي رم بسبب السيول

فقد الاتصال مع ثلاثة إسرائيليين كانوا في جولة في منطقة اجتاحتها السيول في منطقة جنوبي الأردن، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم.

ولاحقاً، أعلن العثور على 4 منهم وأن البحث جارٍ عن 2 آخرين.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن بيان الخارجية الإسرائيلية اليوم أن الثلاثة فقد الاتصال معهم أثناء تواجدهم في منطقة "وادي رم" السياحية، الجمعة.

وأضاف البيان أن السفارة الإسرائيلية في عمّان تتابع الأمر مع السلطات الأردنية.

والسبت، ارتفعت إلى 12 قتيلاً حصيلة ضحايا سيول ضربت مناطق في وسط وجنوبي الأردن، الجمعة، بحسب متحدثة الحكومة جمانة غنيمات، في تصريح للأناضول.

وتشهد البلاد اضطرابًا جويًا وأمطارًا غزيرة أدت إلى سيول جارفة، وسط توقعات باشتداد تساقط الأمطار في وقت لاحق من السبت.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضربت سيول منطقة البحر الميت (غرب)، إثر أمطار غزيرة على أغلب مناطق البلاد؛ نجم عنها مصرع 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين.‎